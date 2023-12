Közösségi oldalán válaszolt a műsorát ért kritikákra.

Ahogy arról az Index is írt, szombat este élő adásban szúrt oda az RTL-nek Szente Vajk, a Dancing with the Stars egyik zsűritagja.

„Van egy csatorna, ami föl meri vállalni, hogy kultúrát mutat szombat este. Én a színházból jövök – az nem jobb vagy rosszabb –, más világ. De én azt látom, hogy ebben a nézőkért folytatott versenyben sokszor egymás alá licitálnak a csatornák, egyre mélyebbre mennek, és lehet – bocsánat a szóért – kanapéhuszárkodni vagy legóból építeni valamit, de mi itt táncot csinálunk szombat este” – mondta a színész-rendező, így utalva a konkurens adón péntek és szombat esténként futó Kanapéhuszárokra és Lego Masters műsorokra.

Utóbbi házigazdája, Puskás Peti közösségi oldalain reagált másnap a megjegyzésre.

„Szia, Vajk! Mint régi barátod és kollégád, csak szeretném kívánni, hogy éljétek majd át, bízom benne, a családotokkal a legókockákból való építés örömét, mert nincs is nagyobb értékteremtés annál, mint ami összehozza a családot játékban, tanulásban, álmodozásban!* Boldog vagyok, hogy sokan nézitek a műsort, és legfőképpen, hogy rengetegen küldtök videókat-képeket, ahogy elkezdtetek építeni a gyereketekkel, párotokkal, barátaitokkal! Ilyenek a jó műsorok!” – kezdte a műsorvezető, majd Krausz Gábornak és a Dancing with the Stars egész csapatának gratulált a kimagasló évadhoz.

„Ez a kőkemény verseny meg külön öröm, hiszen új formátumokat és olyan marha jó műsorokat szül, mint a tegnap szintén a végéhez ért Az Árulókat, ami szerintem az év meglepetése volt, imádtam minden percét! Mi pedig jövő héten ismét találkozunk a Lego-paradicsomban!” – zárta gondolatait Puskás.