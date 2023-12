Till Attila mexikói istennőnek hitte.

A hétvége mondhatni Tóth Gabi körül forgott: kislánya, Hannaróza Mária négyéves lett, ám a kórház falai között ünnepelte a születésnapját, majd attól volt hangos az internet, hogy az énekesnő gratulált volt párjának, Krausz Gábornak, aki Mikes Annával megnyerte a Dancing with the Starst, és volt egy kellemetlen pillanata Tóth Andival is. Utóbbi a Sztárban sztár leszek! vasárnapi adásában történt.

Az énekesnő nem bízta a véletlenre, mit vesz fel az adásra: ezúttal sem egy túl hétköznapi szettben zsűrizett, és bár a show-műsor házigazdája, Till Attila elsőre mexikói istennőnek hitte az énekesnőt, az azonnal korrigálta őt.

Ne haragudj, de autentikus cigány, mindenféle gyönyörű motívumokkal vagyok feldíszítve.

Íme a teljes szett: