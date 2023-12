Figyelem, spoileres tartalom következik!

A brazíliai Comic Conon járt a hétvégén a Dűne 2. csapata, ahol több említésre méltó esemény is történt: egyrészt csúnyán szemen dobták valamivel Florence Pugh színésznőt, másrészt levetítették a március elsején érkező sci-fi első tíz percét.

Természetesen erről tilos volt felvételt készíteniük a szerencsés jelenlévőknek, de beszámolóik azért csak megjelentek a világhálón. Ebből idézett az IGN is.

A film első jelenetében már találkozunk is az új karakterek egyikével, az előbb említett Pugh Irulan hercegnőjével, aki ahogy a regényben, úgy Denis Villeneuve adaptációjában is a történetmesélő – ez esetben narrátor – szerepét látja el. Összefoglalja az előző rész tartalmát, azaz hogy a Harkonnenek egy végzetes puccsot követtek el az Atreidesek ellen, aminek (szerinte) nem volt túlélője. Ez persze nem igaz, hiszen Lady Jessica és fia, Paul is megmenekült, majd mint láthatjuk, azóta is a fremenekkel élnek. Nem várat sokat magára Christopher Walken császárának debütálása sem, de még mindig az első tíz percben járunk, amikor Dave Bautista Glossu Rabbanját kitüntetik az invázióért. Közben az Arrakison is zajlik az élet, Paul és Chani egyre közelebb kerül a másikhoz, és egy félelmetes homokféreg tűnik fel a vásznon…

Szerencsére már nem kell sokat várni, hogy megtudjuk, hogy folytatódik a történet, addig pedig hangolódhatunk a mozira az impozáns szereplőgárda friss karakterplakátjaival.