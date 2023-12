Így reagált az ajándékra, amivel meglepték.

Ritka az olyan apa-lánya kapcsolat, mint amit Jellinek Emil, azaz Emilio és kislánya, Vivike tudhat magáénak. Az énekes régóta betekintést enged magánéletébe, családjuk mindennapjait egy realityben is szemügyre lehet venni a Sláger Tv-n, de a TikTokon is elég aktívak, platformjukat több mint 160 ezren követik.

Szombaton megosztott videójuk nagyot megy most a TikTokon, nem is véletlenül. A felvételen Emilio és lánya láthatók, aki novemberben töltötte be 12. életévét. Az énekes felesége, Tina akkor vette őket videóra, amikor átadtak Vivinek egy ajándékot: egy okostelefont, amire nem számított.

Amíg Vivi a sulis diszkóba volt, Emilióval megleptük őt egy ajándékkal, amire nem számított. És leszakította a szívünket úgy igazából, mert az örömtől elkezdett zokogni. Olyan tiszta, és hálás szívvel tud örülni mindennek

– olvasható a videónál, melyben jól látható, ahogy a 12 éves kislány sírva borul apja karjaiba, majd amikor jobban szemügyre vette, amit kapott, már nevetett is.

Végül az énekes is elsírta magát.