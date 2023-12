Brasch Bence vasárnap este nehézsúlyban lett bajnok az RTL Sztárbox című műsorában, miután kiütéssel győzte le ellenfelét, Árpa Attilát. A Vígszínház színésze – elmondása szerint – egyelőre csak fel akarja dolgozni a történteket, főleg, hogy az utóbbi időben egy kicsit túlvállalta magát, de az rtl.hu-nak elárulta, hogy ügyelt arra, hogy ne mérjen erős fejütéseket a színész-producerre, akinek kis híján sikerült kirepülnie a ringből.

Brasch bevallotta: veszélyesnek tartotta Árpát, ezért muszáj volt megállítania őt. Kommunikációjuk ennek ellenére végig szeretetteljes volt.

„Nem ütöttem annyira a fejét, igyekeztem inkább a testén »lebontani«.

De veszélyes volt végig, így muszáj volt megállítanom, viszont nem szerettem volna nagyon bántani, nem akartam, hogy baja legyen.

Nagyon szépen helyt állt és nagyon kemény ütései voltak. Szép mérkőzés volt, és nagyon jólesett, amit a végén mondott, hogy szerinte megérdemlem a győzelmet és jó helyre került az öv. (...) Nagy ütései vannak, kemény a keze, volt egy jobb csapottja, ami be is talált. Valamiért balra sasszéztam, amit még edzésen sem csinálok, most mégis ütőkézre forogtam, így bement a találat. Végig vigyáznom kellett, nehogy bevigyen egy tiszta ütést” – fogalmazott Brasch.