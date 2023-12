Egy csokor fotót posztolt az Instagramon.

Ritka az olyan szívhez szóló bejegyzés, mint amilyet Mádai Vivien osztott meg az Instagram-oldalán a minap, ez meg is látszik a poszthoz fűzött hozzászólásokon. A Mokka egykori műsorvezetője, aki magánéletéről csak kevés információt oszt meg, arról számolt be követőinek, hogy szeretett kutyája a napokban egyéves lett.

Az ELLE magazin főszerkesztőjének több okból is különleges a Dezső névre hallgató corgi. Például azért is, mert váratlanul érkezett – Mádai és családja megfogadta, hogy több kutyát nem vesznek magukhoz – , és mert az eb a legszomorúbb pillanatokban is jobb kedvre derítette. Az egygyermekes édesanya ezt tudatva néhány fotót is mutatott követőinek, ritka betekintést engedve ezzel mindennapjaiba.

„Annak ellenére, hogy rajongunk az állatokért, nem akartunk kutyát. Mindig volt eb a családban, volt, hogy egyszerre három is, de az évek során minden egyes búcsúzás olyan volt, mintha a szívemből téptek volna ki egy darabot. Nem akartunk többé kutyát. Tudtuk mennyi lemondás, logisztika, idő és felelős állattartóként azt is, hogy ezt csak úgy lehet csinálni, hogy teljes elkötelezettséggel vagy az iránt, aki bizalmat szavazott neked. Nem akartunk kutyát. A szívünk mélyén talán mégis.

Aztán egy áprilisi napon, egy szempillantás alatt változott meg minden, és azon kaptuk magunkat, hogy ott utazol a gyerekek karjaiban egy új, tartalmas élet reményében. Nem akartunk kutyát, és végül nem is lett kutyánk. Mert nekünk egy Dezsőnk lett. Mi pedig újra felnőttünk a feladathoz!

Isten éltessen te meselény, köszönöm, hogy az érkezésed az egyik legjobb dolog volt az évben, hogy a gyógyító sétáink a Normafán még a legszomorúbb pillanatokban is visszarángattak a valóság egy szebb oldalára” – írta ki Mádai.