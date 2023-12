Fontos volt mielőbb kivizsgálni a sérülését.

Mint azt megírtuk, Rácz Jenő tegnap este közösségi oldalán számolt be arról, hogy kórházban járt, ahol komoly sérüléseket állapítottak meg nála az orvosok, melyeket a Sztárbox vasárnapi döntőjében szerzett a Molnár Áron elleni küzdelem közben. A sztárséf vasárnap részt vett egy MR-, CT-, szemészeti és fül-orr-gége vizsgálaton is, melyekből kiderült: eltört az arccsontja, és az egyik szem alatti ideg is leszakadt a helyéről.

Ahogy korábbi Instagram-posztjában ígérte, ma reggelre kiderült, szüksége lesz-e műtéti beavatkozásra. Rácz az utolsó vizsgálataival végezve beszámolt arról, hogy szerencsére nem kell kés alá feküdnie.

A törés egy nagyon vékony csonton történt, így 2-3 héten belül összeforr, a duzzanat pedig pár nap alatt jobb lesz

– kezdte a bejegyzésében, melyben elárulta, holnaptól nyaralni indul, emiatt is volt szüksége arra, hogy megállapítsák, jól van-e.

Ezért is volt számomra fontos, hogy megelőző vizsgálatokat végezzünk, hogy nehogy ott legyen majd baj egy szigeten a semmi közepén. A sportban benne van a sérülés kockázata, bármilyet is végzünk. Köszönöm nektek az aggódást és a kedves szavakat. Legyen mindenkinek boldog karácsonya

– fogalmazott a séf, aki igyekszik magát kipihenni távolléte alatt.