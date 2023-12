Több színésztársával együtt távozott annak idején a sorozatból.

A TV2 Mintaapák című sorozata körüli botrány még 2020-ban alakult ki, akkor ugyanis négy főszereplő búcsúzott el az első évad után. A szereplőgárdából szinte egyszerre távozott Fenyő Iván, Szabó Kimmel Tamás, Kovács Patrícia és Klem Viktor, és úgy tudni, akadt olyan is, akikkel a készítők nem hosszabbítottak szerződést. A műsor készítői magatartásbéli problémákra hivatkoztak annak idején, de ezen állítást több színész is visszautasította felháborodottságuknak hangot adva. Most azonban Klem Viktor tiszta vizet öntött a pohárba a Bóta Café című műsorban:

Ott az egész színészcsapat és a produkció vezetése között volt egy alapvető félreértés. Együtt érveltünk valami mellett, együtt szerettünk volna olyan feltételeket és olyan a maximalizmusunkhoz és a terheltségünkhöz méltó bánásmódot vagy forgatási körülményt, amiben ez kivitelezhető

– idézi a story.hu a színészt.

„Beszélek virágnyelven: hogy egy elhivatott, saját munkájára és a másik életére adó sebészprofesszor elvégezzen egy műtétet – amitől nemcsak jobb lesz, hanem gyógyult és teljesen egészséges lesz az ember –, ahhoz az ő hatására és a műtőasztal mellett lévő eszközökre mind szükség van. Ha a legkevésbé fontos, drága vagy legkevésbé specifikus eszköz is hiányzik a műtéthez, akkor az a műtét el sem indulhat. Ha mégis elindult, és közben kiderül, hogy valami nincs ott, és nem beszerezhető húsz másodpercen belül, az tragédia” – fogalmazott Klem, akinek szavai arra engednek következtetni, hogy nem voltak adottak a megfelelő körülmények egy profi forgatáshoz.