Kocsis Tibor 2011. december 18-án, azaz éppen tizenkét évvel ezelőtt Malek Miklós mentoráltjaként nyerte meg az X-Faktort , ez a különleges dátum pedig örökre az emlékezetébe égett. Erről tanúskodik az a lapozható bejegyzés is, mellyel az énekes az Instagram-oldalán jelentkezett.

A Lásd a csodát című dal előadója a posztban arról a bakiról is említést tett, amelyet a fináléban ejtett, amikor az eredményhirdetést követően elénekelte a győztes dalt – azt énekelte: „Mit ér egy hang, mit nem kísér a fény...”, de az eredeti szöveg úgy szól: „mit nem kap fel a szél”, ám az elmondása szerint nem jutott eszébe –, de néhány színfalak mögött készült felvétel is napvilágot látott.

„A zene kísér majd az úton, Csendes éj, Mit ér egy hang, Feeling Good, Somebody to Love, Mindhalálig mellettem, I Will Talk And Hollywood Will Listen, Búcsúdal... ezeket a dalokat énekeltem az X-Faktor utolsó hétvégéjén, szombaton és vasárnap, napra pontosan 12 évvel ezelőtt, és

a mai szita agyammal azon is csodálkozom, hogy ennyi szöveget meg tudtam jegyezni (mondjuk a győztes dal szövegét átköltöttem, így emiatt okoztam némi fennforgást a vezérlőben a stábnak).

Döbbenetes, hogy hány alkalmunk volt bizonyítani egy hétvége alatt, hogy milyen sokat énekelhettünk, ezáltal beégtünk az emberek tudatába... A döntőt közel 2 és fél millió ember nézte, egy város teljes lakossága élőben szurkolt nekem a tévén keresztül, élő közvetítéssel egybekötve... ilyen volt az X-Faktor 2011-ben! Imádtam minden percét. És persze az életemet is ez változtatta meg” – írta bejegyzésében az énekes, hozzátéve, a testvére annak idején egy albumot is készített, amelyben a tehetségkutató nagy pillanatait szedte egy csokorba.