Ennyi inger után ajánlatos öt percig csak a fehér falat bámulni.

Fotó: instagram

Karácsony közeledtével valószínűleg sok-sok extrém módon kidíszített házzal találkozik az ember élőben és a világhálón is, de az alábbi minden bizonnyal dobogós helyezést érne el a világszintű versenyen is. Az Egyesült Államok leggiccsesebb díszkivilágítása képzeletbeli díját mindenesetre nyugodt szívvel odaítéljük ennek az otthonnak, nem is meglepő, hogy az egész környék a csodájára jár.

Arról nincsenek információk, hogy hogy van a szomszédok szeme, többen pedig azzal viccelődtek a felvétel alatt, bizonyára a tulajdonosok nézelődési díjat számolnak fel a járókelőknek, abból fizetik majd a januári villanyszámlát. Ha ez utóbbi percdíjas alapon működne, jó sokat kereshetnének vele, a látottakat ugyanis nem egyszerű elsőre feldolgozni: