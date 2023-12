Ki mondta, hogy a kistelepülések nem pompázhatnak karácsonyi díszkivilágításban? Sokszor egy néhány lelket számláló város vagy közösség összetartó ereje is hatalmas ünnepi hangulatot tud varázsolni. Bizonyosságképpen íme az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Oberhausen, ami a 19. században összesen 7 kis faluból jött létre. Egyes közösségei azonban a mai napig őrzik a régi hagyományokat, sőt, voltak, akik újabbakat teremtettek:

Dirk van Acken Mikulásnak öltözve mesélt háza előszobájában arról egy helyi lapnak, hogy 2013 óta díszíti fel otthonát karácsonyra.

Mostanra mintegy 30 ezer égősort helyezett fel az otthonában és annak homlokzatán. A lakása egyetlen szobája sincs karácsonyi díszek nélkül, sőt Van Acken még két hóágyút is felállított a kertben. Ahogy egyre terebélyesedett a karácsonyi dekoráció, úgy nőtt a látogatók száma is. Az elmúlt években több ezer látogató tekintette meg a különleges házat, a karácsonyi dekorlázhoz pedig idővel csatlakoztak a szomszédok is.