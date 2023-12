A munkáját tartja élete szerelmének.

Munkával zárja az óévet Liptai Claudia, aki ezt egy cseppet sem bánja, lételeme ugyanis a színpad.

Nagyon sokat dolgozom most is, de én nagyon szeretem ezt! Ezt mondtam, amikor az 50. szülinapomat is ünnepeltem, hogy nem akarok ünnepséget, a születésnapomon is dolgozni akarok, mert akkor hasznos vagyok, nekem ez az életem értelme! Én szilveszterkor is kettőt játszom, mert így szeretem