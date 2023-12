Mostanra imád nagyapa lenni.

A Beatrice frontembere úgy tűnik, lassan maga mögött hagyja a rocker létet, és négyszeres nagyapaként inkább az unokázással tölti majd a mindennapjait. Most a hot! magazinnak el is árulta, minként vélekedik az élet által ráosztott új szerepről. Mint mondja, minden unokához más türelem kell.

Nem szabad egyből rájuk rontani, hogy »Itt a papa, tessék szeretni!« Nekem is meg kellett szerettetnem magamat velük. Noel, a legkisebb az elején rendkívül bizalmatlan volt velem szemben. Ebből a szempontból mindig is türelmes voltam. Úgy beszéltem a pólyás gyerekeimmel is, mintha felnőttek lennének. Azt vallom, hogy ne úgy tekintsünk a kicsikre, hogy nem tudnak semmit. Ha felnőttként beszélgetünk a gyerekekkel, egy idő után megnyílnak