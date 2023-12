Régi és mostani fotókat is megosztottak.

Ahogy arról írtunk, a Schobert család idén Thaiföldön tölti az ünnepeket, miután néhány napja a budapesti reptérről jelentkeztek be. Egyedül Schobert Lara nem tartott most a többiekkel, aki nemrég édesanyja, Rubint Réka nyomdokaiba lépve, hivatalosan is okleveles aerobik edző lett, amit örömmel osztott meg követőivel.

Rubint a minap összehasonlító képeket posztolt a közösségi oldalán, amelyek a Phiphi-szigeteken készültek róla férjével, Schobert Norbival 2005-ben és 2023-ban.

A helyszín ugyanaz és a fotókon lévő két ember is ugyanaz, de közben eltelt 18 év (...) Jóban-rosszban, együtt... és közben az élettől rengeteg tanítást kaptunk, melynek voltak kegyetlen pillanatai, de hálával tartozom mindegyikért, mert ez által lettem az, aki ma vagyok!

– olvasható a fitneszlady bejegyzésében.