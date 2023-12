Nagy dilemma.

Úgy tűnik, Kajdi Csaba arra vágyik, hogy családja új taggal bővüljön. A modellügynökség-vezető influenszer legalábbis azt írta ki az Instagram-oldalára, hogy szeretett kiskutyája, Sanyika elvesztése után késznek érzi magát arra, hogy új ebet vegyen magához. A nagy kérdés csak az, hogy milyen fajtát válasszon, ezért ebben az ügyben rajongói segítségét kérte.

„Drága arany követő rajongó! Most nagyon nagy szükség lenne a segítségedre! Te mit javasolsz, ki legyen az új családtag? Westie vagy maltipoo? Esetleg egy biewer? Sose kérem, hogy lájkoljál meg kommenteljél, de tedd már meg, hogy most kommentben megírod, te milyen fajta kutyát tudsz elképzelni mellém?! Vagy azt írd meg, neked mi a kedvenced! Nagyon köszi” – írta lapozható bejegyzésében Kajdi, aki a döntés megkönnyítéséhez több fotót is mutatott.