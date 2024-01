Tánciskolát nyitnának.

A Dancing with the Stars negyedik évadában Király Linda is parkettre lépett, és több héten keresztül kápráztatta el a nézőket Suti Andrással közös koreográfiáikkal. Az énekesnő kiesése után elárulta, rengeteget önbizalmat adott neki a műsor, a táncot pedig annyira megszerette, hogy kérdés sem volt a részéről, folytatja, amint felépült sérüléséből. Sőt: közös jövőbéli terveket is szőnek egykori mentorával.

„Valóban gondolkodhatunk folytatásban Andrissal. De még csak csírájában van meg a terv, valamiféle tánciskola-szerűségen törjük a fejünket, ami azért kicsit több is annál. Meglátjuk” – mesélte a Nők Lapjának Király, hozzátéve:

„Egy biztos, én nem fogok felhagyni ezzel a mozgásformával, végre megtaláltam, mi a nekem való.És szeretném, ha több nő meg tudni érezni azt, amit én kaptam a tánctól. Azt hiszem azonban, a legfontosabb, hogy végre jól van lelkem.”

(via Story)