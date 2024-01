45 év után vált el.

Tavaly októberben derült ki, hogy Meryl Streep és férje, Don Gummer 45 év házasság után a válás mellett döntöttek. A 74 éves Oscar-díjas színésznő már évek óta nem élt együtt a szobrásszal, akivel négy gyermeket vállaltak és akivel mindig is féltve őrizték kapcsolatukat.

A Mamma mia! című musical sztárjának magánéletéről most sem lehet sokat tudni, a The Sun című lap azonban azt írja, hogy Streep mostanra nyitott lett egy új kapcsolatra. Információik szerint színésztársához, a 73 éves Martin Shorthoz közel is került az utóbbi időben a Gyilkos a házban című sorozatnak köszönhetően, melyben egy szerelmespárt alakítottak. A Golden Globe-gálán is egymás mellett foglaltak helyet.



Meryl és Martin élvezik egymás társaságát. Nincs rajtuk nagy nyomás, nem sietnek sehova, még nagyon az elején járnak. Sok időt töltenek együtt és jól kijönnek egymással. Mivel mindketten féltve őrzik magánéletüket, nem fogják világgá kürtölni románcukat, de boldogok

– súgta meg egy közeli ismerős.

Meryl Streep and Martin Short are ‘just very good friends’ despite dating speculation https://t.co/E9CSHbZdga pic.twitter.com/ZSSC8Zl8Gh — Page Six (@PageSix) January 9, 2024

Más források szerint azonban Shorttal csak barátok.