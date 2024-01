Válásáról és gyerekeiről mesélt.

Nem csupán a Farm VIP fődíját, de egyik játékostársa, Balogh Edina szívét is elnyerte Szabó Simon, aki magánéletéről csak ritkán tesz nyilatkozatot. A színész-rendező a forgatáson még csak barátságot kezdett ápolni a Barátok közt egykori színésznőjével, ám a műsort követően közelebb kerültek egymáshoz. Balogh tavaly októberben jelentette be, hogy 11 év házasság és két gyermek után elválnak Som Krisztiánnal; hozzá hasonlóan Szabó is elvált lett, ám ezt nem verte nagy dobra.

Igazából már tavaly szeptemberben elköltöztem otthonról, júniusban pedig kimondták a válást. Én nem az a fajta ember vagyok, aki ezt nagy dobra veri, kiírja, és ha kell, ha nem, beszél róla. Főleg azért, mert egy nehéz időszak volt. Egy hosszú, rengeteg előzménnyel teli folyamat, de szerencsére nem mentem Dunának, és úgy érzem, mára jól vagyok. [..]

Tizenkét évig majdnem mindennap ott voltam a gyerekeimnek. Nyilván az elköltözéssel ez a szoros kontakt lazult, de számomra ma is ők az elsők. Nem lettem hétvégi apuka, egy héten 3-4 alkalommal velük vagyok. Igazából a Farmon is az ő hiányuk jelentette számomra a legnagyobb kihívást. Semmi más nem tudott megviselni, csak az, hogy őket nem látom, nem hallom. Ez szívszorító érzés volt” – vallotta be a story.hu-nak Szabó.