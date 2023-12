Ríviai Danny.

Ugyan a TV2 Dancing with the Stars című műsorát nem nyerhette meg, a táncos showban diktált őrületes tempójából nemigen vett vissza Telegdy Dániel, művésznevén T. Danny. A fiatal rapper a táncpróbák után visszatért a zenéhez: idén érkezik az új nagy albuma és még pár meglepetéssel is készül rajongóinak. Utóbbira jó példa az a videoklip, amelyik december 19-én fog debütálni a YouTube-on.

A Megmondtam című dal előadója az elmúlt napokban többször is adott már ízelítőt a rajongóinak a klipből, amelyben lovagként tűnik fel és amelyet a közzétett részletek tanúsága szerint a zsámbéki romtemplomnál forgattak. A rappernek kommentben több követője is jelezte, hogy színésznek is elmehetne, hozzá szerintük leginkább a Vaják vagy a Trónok harca illene.

A rappert nem győzték dicsérni a követői.