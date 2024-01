Végre minden részletre fény derül.

Fotó: PlayStation

A Naughty Dog videójáték fejlesztő stúdió számára a The Uncharted részek mellett a The Last of Us játékok hozták meg a sikert, előbbiből Tom Holland és Mark Whalberg főszereplésével akciófilm, utóbbiból pedig HBO Max-os sorozat készült, amit Pedro Pascal neve fémjelez. Még 9 évvel ezelőtt, a YouTube-on jelent már meg egy dokumentumfilm a kezdetben csak PlayStation exkluzív túlélőjátékról Grounded: The Making of The Last of Us címmel, melyben arról meséltek, hogyan született meg a kaliforniai székhelyű cég legismertebb alkotása.

A PS5-re január 19-én érkező The Last of Us Part II Remastered alkalmából a fejlesztők most úgy döntöttek, elkészítik a folytatásról is a saját filmjüket, melyhez kaptunk egy hangulatos trailert. A dokufilmet a készítők elmondása szerint még 2016-ban, a játék fejlesztése során kezdték el forgatni, de aztán félbe kellett hagyják, mikor kitört a 2020-as világjárvány.

A Santa Monicában található stúdió ugyanakkor a látottak alapján maga is megtapasztalta azt a jelenséget, amikor a túlpörgetett alkalmazottjaik kezdték a kiégés jeleit mutatni. Természetesen az is érzékenyen érintette őket, amikor a megjelenés előtt kiszivárgott a zombis játék cselekménye. Mindezek ellenére sikerült felülemelkedniük a nehézségeken és az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb játékát tették le az asztalra, aminek történetét rövidesen mi is láthatjuk.

