Kiss Endi nem titkolja, nem róla mintázták a hűségesség szobrát. A Hooligans dobosa most a Szembe Sorel című YouTube podcast-műsorban vallotta be, bizony félre-félrelépett párkapcsolatai alatt, ennek ellenére exeivel rendre békében váltak el – bár ez szerinte nagyban múlott a kedvesein is.

„Azt mondják, hogy a civilizáció nagyon fontos hozzá. De ezek a hölgyek nagyon komolyak, ugyanis én soha az életemben nem voltam jófiú egyikőjük mellett sem. Megcsalós vagyok, szeretem az összes nőt. Többször le is buktam. De megbocsájtották, sőt utána is emberként, sőt barátként tudunk viselkedni egymással. Én nem úgy választok nőket, hogy csak az iszonyú fellángoló szerelem van, hanem az emberi értékeket is imádom, és így barátunk tudtunk maradni” – magyarázta a zenész, hozzátéve: ő belül örökké 45 évvel fiatalabbnak, 18 évesnek érzi magát.

Kiss endinek egyébként nemrég született meg negyedik gyermeke, újfent egy kislány, Alba, akiről nemrég részletesen is mesélt:

(via Story)