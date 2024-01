Mostanra mém lett belőle.

Életében legalább egyszer mindenki került már kínos helyzetbe, még az olyan hírességek is, mint Dua Lipa, aki elmondhatja magáról, hogy pályafutása során több alkalommal is mém lett belőle. A Dance The Night című dal előadója egyik híres táncmozdulatáról évek múltán sem tudnak megfeledkezni a rajongók, ezt a felvételt azonban úgy tűnik, jócskán felülmúlja az, ami a napokban, a Critics Choice Awards-on történt vele.

Az énekesnő azért kapott meghívást a rendezvényre, mert a Barbie egyik filmzenéjét ő adja elő. A díjátadó gálán a fotósok azt is megörökítették, ahogy a filmzenei albumon szintén helyet kapó Billie Eilish-sal beszélgetett. A közös fotózkodás alatt azonban hoppon maradt: még egy fotóra – feltehetően egy másik kamerának –, jó barátnő módjára Eilishnak akart dőlni hatalmas mosollyal az arcán, ám a What Was I Made For? című dal előadója „lerázta őt”. Pontosabban elhúzódott Dua Lipától, aki erre kínjában nemigen tudta, mit csináljon, ezért hát gyorsan bekapott egy falat rágcsálnivalót az asztalukról, hátha akkor nem tűnik fel senkinek, mennyire beégett.

Van, aki szerint Billie Eilish nem volt tudatában azzal, mit tesz. Egyelőre egyik énekesnő sem reagált az azóta virálissá váló felvételre.

