Nemrég ezzel is álmodott, de még ott is visszautasította őt régi barátja.

Hiába telt el több mint egy évtized azóta, hogy SP, azaz Éder Krisztián visszavonult a zenei szférától, neve mind a mai napig fel-felbukkan, főleg Fluor Tomi kapcsán. Az énekes továbbra is tartja a kapcsolatot barátjával, most pedig egy instagramos kérdezz-felelekben azt is elárulta követőinek, nagyon szeretné, ha egyszer újra élőben hallhatná tőle valamelyik slágerét.

„Ő elvan most New Yorkban, tolja a fotózást, de mindig próbáljuk csábítani minden évben, hogy csak erre a bulira gyere már el, a Kép maradsz-ot nyomd el! De szerintem a hátán feláll a szőr az egésztől, ő ezt a korszakot nem sírja vissza az életéből” – mondta nevetve a rapper, aki ennek ellenére sem adja fel.

„Nekem ez bakancslista, tehát egyszer én még akarok csinálni egy olyan fesztivált, ahol SP, Lola, Anti Fitness Club, Márk és mindenki, aki ott volt ebben a korszakban, az részt vesz, úgyhogy drukkoljatok, hogy SP is belemenjen, mert egyébként a többiek szerintem nagyjából benne is vannak!”

Fluor olyan komolyan veszi az SP-visszaállító hadműveletet, hogy nemrég ezzel is álmodott.

„Rávettük nagy nehezen, hogy eljöjjön egy bulira, de nem volt hajlandó még álmomban sem színpadra lépni! Úgyhogy ott elég szomorú voltam…” – mesélte a Wellhello zenésze, követői pedig remélik, végül siker koronázza majd próbálkozásait, addig pedig legalább bármennyiszer meghallgathatjuk a Partyarc című slágert.