Jelenleg a karrierjére koncentrál a táncosnő.

Stana Alexandra a Dancing with the Stars legutóbbi évadában Marics Petivel egészen a második helyig menetelt, melynek köszönhetően nagyon szoros barátság alakult ki köztük. Bár az énekesnő kapcsolata Meggyes Dáviddal zátonyra futott tavaly decemberben, mégsem szeretné belevetni magát egy újabb románcba. Az ünnepelt táncosnő a döntőben előadott fellépésük után azt mondta, ha ott, véget érne az élete, akkor is elégedetten és boldogan távozna.

Mint az a story.hu-nak adott interjújából kiderült, jelenleg csak a munkájára szeretne koncentrálni, ezért szerelemnek nincs helye az életében.

Úgy érzem, ebben az évben csak magamra szeretnék koncentrálni, most a karrierem van az első helyen. A tánc mellett nem titkolt vágyam a műsorvezetés is. Az, hogy a magánéletem hogy alakul, a jövő titka. Soha nem állt tőlem távol, hogy egyszer anyuka legyek, szeretnék majd kisbabát, családot, de jelen pillanatban mindez távolinak tűnik.

– mesélte a lapnak Stana, akinek egyébként jólesik, ha közeledni szeretnének felé.

„A legtöbb üzenetre, amit kapok, igyekszem válaszolni, hiszen a rajongók miatt tarthatok ott, ahol tartok. De érdekes, amennyire extrovertált vagyok a színpadon, annyira zárkózott a magánéletben. Sok idő kell, hogy valakiben igazán megbízzak, esélyt adjak. Idén messziről kerülöm a párkapcsolati témát, egyáltalán nem vagyok nyitott. Minden jel arra mutat, hogy most a munka az én utam.” – fogalmazott.