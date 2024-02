Egy alvó jegesmedvét ábrázoló felvétel nyerte el a 2024-es Az Év Természetfotósa elnevezésű díjat.

A közel 90 országból érkező, több mint 50 ezer pályamű közül a The Wildlife Photographer of The Year győztesét és egyéb helyezettjeit hét nemzetközi profi fotósból és képszerkesztőből álló zsűri választotta ki. Nima Sarikhani brit természetfotós Jégágy című képe egy jéghegyen szunyókáló fiatal jegesmedvét ábrázol, ami abszolút magával ragadó lett, így teljesen megérdemelt az első helyezés.

Sarikhani lenyűgöző képét a norvégiai Svalbard szigetcsoportnál örökítette meg, és megható vizuális emlékeztetője annak, hogy az emelkedő hőmérséklet miatt milyen gyorsan olvadnak a jégsapkák. A győztes elmondta, hogy bár az éghajlatváltozás a „legnagyobb kihívás, amellyel szembe kell néznünk”, reméli, hogy a fotó inkább reményt ébreszt, és cselekvésre késztet. Az első öt helyezett képeit ide kattintva tekintheti meg.