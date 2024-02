Vannak olyan helyek, ahol a plafont is meg tudja érinteni anélkül, hogy magassarkút húzna vagy lábujjhegyre állna, de magasságának nem mindig tudta hasznát venni egy 29 éves londoni nő. Charlie Mills úgy meséli, nehéz időket élt meg, amikor ápolóként dolgozott, hiszen a munkahelyén mindenki őt kérte meg, hogy pakolja fel a legnehezebb dolgokat is a legfelső polcokra – komoly hátfájást okozva ezzel neki –, mostanra azonban, hogy a fehér ruhát kihívó szettekre és modellmunkákra cserélte, élete legboldogabb periódusát élheti. Mills, aki pontosan 196 centi magas, az egyik barátnője tanácsára váltott munkát, melynek köszönhetően a közösségi médiában is építkezni tudott: van olyan platformja, amelyet több mint 45 ezren követnek. Havonta 60 ezer fontot (27,1 millió forintot) is megkeres, de ügyfelei sokszor kérik furcsa dolgokra. Például arra, hogy emelje fel őket.

Bár az anyagiakat illetően nem lehet oka panaszra, a szerelmi élete már más kérdés, ugyanis a randik, amelyekre elhívják, nem szoktak jól elsülni. Mills korábban azt nyilatkozta, hogy a szerelemben részben a magassága miatt nincs szerencséje, mert megijednek tőle a férfiak.