Harmadik várandóssága után nehezebben nyeri vissza szülés előtti formáját, de nem sanyargatja magát Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő tavaly május 11-én adott életet harmadik gyermekének, Amarának, akinek érkezése után nem vetette bele magát egyből az edzésbe, és szoptatós anyukaként most sem gyötri magát szigorú diétával. Ezt a minap az Instagram-oldalán árulta el követőinek.

„Tavaly augusztus óta edzek, tehát most 7. hónapja! Ez idő alatt 10 kilót fogytam. Korábban volt olyan időszakom is, amikor 10 kilótól 1-2 hónap alatt szabadultam meg. Hogy tartós volt-e, vagy egészséges? NEM! Amikor az ember edz, és az eredményt várja, akkor sok mindent figyelembe kell vennie. Például, hogy ami 10 évvel ezelőtt működött, nem biztos, hogy most is működik. Nem szabad magunkat másokhoz hasonlítani. Áll-e bármilyen hormonális dolog a háttérben, ami befolyásolhatja a fogyást vagy a gyorsabb átalakulást…

A testünket tisztelni kell. Főleg azoknak, akik gyermekeknek adtak életet. Nem várhatjuk el, hogy ugyanúgy viselkedjen egy szülés után, pedig az én testem tökéletesen alkalmazkodott az első két szüléshez. Minden pillanatok alatt a helyére ment, ráadásul edzés nélkül, de a harmadiknál már nem ez történt, még edzéssel sem. Csalódott voltam, és nem szerettem a testem. Most sem vagyok érte oda, de akkor is hálás vagyok neki a gyerekeim miatt

– jegyezte meg a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében a modell-üzletasszony, akinek szavait a 168.hu idézte. Mint üzente, nem az a célja, hogy 20 vagy 30 kilót leadjon, csak fittebb szeretne lenni.

A háromgyermekes édesanya egy másik posztban azt is tudatta követőivel, hogy elérkezettnek látta az időt arra, hogy búcsút intsen szőke tincseinek. Mint ismert, a 2014-es Miss World Hungary győztesének életében az utóbbi időben központi téma volt a hajkérdés; többször rá is kérdezett követőinél, hogy sötétebb legyen-e a haja, vagy világosabb. Fél év dilemmázás után végül a szőke mellett döntött, a minap azonban stílust váltott.

Az ezt bizonyító fotó ide kattintva tekinthető meg.