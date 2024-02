Meglehet, a Sztárboxban sem adtak le ilyen ütéseket.

Fotó: YouTube

Két verekedő utas miatt állt a bál egy, a kaliforniai Oaklandből Hawaiira tartó repülőgépen a minap. A drámai pillanatokat videón is megörökítették: a felvételen az látható, ahogy a Southwest Airlines egyik járatán egy férfi összerúgta a port egy másik utassal. Vitájuk kiabálásig és pofozkodásig fajult, a többi utasnak és a személyzetnek kellett közbelépniük. Egy nőnek, aki éppen a két férfi között volt, le is kellett buknia, nehogy rá is ütéseket mérjenek.

A repülőút kellős közepén kirobbant vita oka egyelőre tisztázatlan, mindössze annyit tudni, hogy a két férfi akár 37 ezer dolláros (13,3 millió forintos) pénzbüntetésre is számíthatnak az incidens miatt. Úgy tudni, a két férfi őrizetbe vették, amint landoltak Kauai szigetén.

