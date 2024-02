Jó pár évvel fiatalabbnak néz ki most a Budapesten forgató színész.

A Twitter-oldalán tett közzé egy friss képet magáról Russel Crowe, így most már a rajongóknak sokkal könnyebb dolguk lesz felismerni őt az utcán, ha Budapesten járnak. A Gladiátor című film világhírű színésze ugyanis hazánkban tartozik, itt forgatják a Nürnbergcímű filmet .

Az 59 éves Oscar-díjas színész közben a közösségi oldalain is aktív. Így történt, hogy beszámolt arról, hogy 2019 óta először borotválkozott meg teljesen. Sima arca azért is lehet furcsa sokaknak, mert évekig nagy szakállal mutatkozott. Rajongói szerint sokkal fiatalabbnak néz ki most.

A PageSix mindenesetre úgy véli: a színész legutóbb 2012-ben borotválta simára az arcát, amikor A nyomorultak című filmet népszerűsítette.