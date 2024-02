Nagyon vágyik gyermekre, ezért nem adja fel.

Fotó: YouTube

Immár 13 éve él boldog házasságban Csézy, azaz Csézi Erzsébet, akinek életéből nagyon hiányzik egy gyermek. Annak érdekében, hogy családot alapíthassanak, a 44 éves énekesnő és férje, Szabó László lombikprogramban vesznek részt, de már csak egy évig próbálkozhatnak, hazánkban ugyanis a nőknek 45 éves korukig van erre lehetőségük.

Az énekesnő a gyerekvállalás drámájáról úgy fogalmazott:

„Nekem Laci valóban az életem nagy ajándéka, a másik felem. Hálás vagyok, hogy vele élhetek, mégpedig úgy, hogy nem kell kompromisszumot kötnöm. Ő engem mindenben támogat, velem örül a sikereimnek,

velem szomorkodik, ha bánatosnak lát. És sajnos lát bánatosnak, hisz évek óta szeretnénk babát, évek óta benne vagyunk egy lombikprogramban. Ez nagy küzdelem, sok fájdalommal jár, de nem adom, nem adjuk fel. A szívem mélyén érzem, előbb-utóbb sikerrel járunk. Azt gondolom, az emberi létnek az egyetlen értelme a gyerek. Nem is tudom elképzelni az életem nélküle.

Optimista vagyok, a hitemet soha nem veszítettem el. Azt is tudom, a felhők mögül előbb-utóbb mindig kisüt a nap. Én pedig várom a napsütést” – nyilatkozta a Meglepetés magazinnak Csézy, aki nemrég a Palikék Világa by Manna műsorában is őszintén vallott családalapítással kapcsolatos gondolatairól, az a beszélgetés ide kattintva érhető el.