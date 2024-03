Hajós András kisebb sokkot okozott volt feleségének, amikor elárulta neki, hogy milliókat kért kölcsön annak érdekében, hogy elindíthassa saját tévéműsorát. Ezt azt követően tette, hogy rájött, hogy nem való neki a civil élet.

„Amikor már kezdett a zenekar befutni, és valaki azt mondta nekem, hogy »Nem próbálkozol meg egy ilyen stand-uppal?«, jött az ötlet, hogy miért ne... Ez lett a vállalkozásom: jó, akkor magamból egy tévés személyiséget csinálok, pláne miután láttam, hogy a normális élettől, a munka normális világától – hál' istennek – eltávolodtam. Olyan „rendes” ember, mint a szüleim, már nem leszek. (...)

– emlékezett vissza Hajós, hozzátéve, hogy semmire nem volt rágörcsölve.

A mai napig emlékszem, hogy amikor elmondtam a feleségemnek – nem is tudom, úgy húsz éve –, hogy kölcsönkértem tizenvalahány millió forintot, mert fogok csinálni egy tévéműsort, teljesen megfeszült. Már volt két gyerekünk. Mondtam, hogy jó lesz, ő kérdezte: ez hogy lesz jó, és ha az emberek nem szeretik? De ilyen voltam. Kicsit most is ilyen vagyok, vagy legalábbis igyekszem ezt őrizni