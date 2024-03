Rosszabb lenne az ananászosnál?

Noha a kivi néhány éve már megkísérelte meghódítani a pizzauniverzumot, sokan csak a napokban, egy Reddit-posztnak köszönhetően hallottak arról, hogy vannak, akik ezt a gyümölcsöt is feltétként kérik a pizzájukra.

Már az ananászos, azaz a Hawaii pizza is eléggé megosztja az embereket – az eredeti olasz pizzáért rajongók egy részének vére a gondolatra is forr –, mások viszont szívesen fogyasztják azt. Hasonló a helyzet a kivis pizzával is: egyesek úgy vélik, ez maga a sátán műve, ugyanakkor akadnak olyanok is, akik szívesen megkóstolnának egy szeletet belőle.

A szokatlan pizzáról szóló vitát egy, a Reddit nevű platformon megosztott bejegyzés robbantotta ki újra, amelyet eredetileg egy Dániában megforduló turista tett közzé a világhálón – írja a Mirror. A kivis pizzáról készült felvétel őrült kommentáradatot eredményezett.