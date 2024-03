Egy hónapra rá pedig jöhetett az esküvő.

Azt, hogy a szerelem nem ismer határokat, a 25 éves Willow több románccal is tudná bizonyítani, hiszen nem is olyan régen még egy másik, nála jóval idősebb férfivel alkotott egy párt, mostanra azonban úgy néz ki, más mellett találta meg a boldogságot. Az énekesnői babérokra törő szőkeség szívét ezúttal egy 60 éves férfi, Rob rabolta el, mégpedig elég gyorsan: mint mesélik, mindössze néhány órával azt követően, hogy először találkoztak személyesen, a fiatal nő oda is költözött randipartneréhez, akit a Tinderen ismert meg.

Willow gyakorlatilag három órával az első randi után beköltözött hozzám. Szerintem ennek így kellett történnie!

– mondta lelkesen a férfi, aki Willow-t már évek óta ismerte, de csak üzeneteket váltottak egymással. Végül a nő kérte, hogy emeljék új szintre kapcsolatukat: éppen Los Angelesben tartózkodott, amikor eszébe jutott, hogy Rob is odavalósi, ezért ráírt, hogy találkozzanak.

Igazából félálomban voltam, hullafáradtan feküdtem az ágyamban, aztán kaptam egy hangüzenetet tőle, amelyben elmondta, hogy Los Angelesben van éppen. Na, erre megejtettem életem leggyorsabb zuhanyzását és hajszárítását

– emlékezett vissza a Love Don't Judge adásában a férfi, aki azelőtt, hogy randizott volna a szőkeséggel, 25 évig szingli volt. Válása után nem keresett új kapcsolatot, de Willow kedvéért újra házasságot kötött, mégpedig 30 nappal az első randijukat követően.

Rob már túl volt egy váláson, amikor mostani felesége, Willow a világra jött. A férfi úgy emlékszik vissza, hogy a válása után mondta is az anyjának, hogy ha életében még egyszer házasságkötésre adja a fejét, akkor biztosan egy olyan nőt fog elvenni, aki még meg sem született. És így is lett.

Willow kiemelte: nem érti, miért nevezik fekete özvegynek, hiszen korábbi párjai még mindig élnek. Állítása szerint életében most van együtt harmadjára nála idősebb férfival.