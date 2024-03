Nem tagadja, mindig is szerette szórni a pénzt.

Telegdy Dániel, azaz T. Danny korábban úgy érezte, hogy a pénz egy olyan dolog az életében, ami sosem fogy el, ám a koronavírus-járvány idején rá kellett döbbennie, hogy nagyot tévedett. A Dancing with the Stars című show-műsorban is bizonyító rapper nem titkolja, korábban is szórta a pénzt, és ez ma sincs másként.

„Ezért volt rossz a Covid... Szörnyű volt, hogy nem lehetett sehová menni, és nem lehetett koncerteket adni. Akkoriban K. Kevin barátommal nagyjából együtt laktunk. Vagyis inkább ő lakott nálam. Ott trógerkedtünk...

Felkeltünk egyik nap délután, és volt úgy huszonötezer forint a számlámon, mivel mindig elszórtam minden pénzemet.

Erre jött a telefon a menedzseremtől, hogy nem lesz több fellépés, mert járvány van” – emlékezett vissza a 25 éves fiatalember Hajdú Péternek a Frizbi TV-n péntek este 19:00-tól látható műsor felvételén, kiemelve, hogy a barátaira szívesebben költ, mint a nőkre.

Igaz, hogy a YouTube után is kaptam pénzt, de nem voltam elég okos ahhoz, hogy meg is tartsam. Szerettem szórni a pénzt, és ma is szeretem, hiszen azért van. Csajokra nem költöttem, illetve csak egyre, aki megérdemelte. A barátaimra is szívesen költök. A pénz igenis boldogít, ha van kivel megosztani

– vélekedik T. Danny.

(via Bors)