Szerelmi életéről mesélt az énekesnő.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Radics Gigit legutóbb a TV2 Dancing with the Stars című műsorában láthatták a nézők, ahol táncpartnere, Baranya Dávid oldalán lépett fel hétről hétre. Az énekesnő tévészereplését követően újra készen áll arra, hogy zenekarával színpadra lépjen, így már javában próbál a koncert szezonra. Bár a szakmai sikerek nem kerülik el, de a szerelem továbbra sem talál rá a gyermeke édesapjával való szakítása óta. A hot! magazinnak most egyebek mellett családjáról és a szerelmi életéről is beszélt.

„Ugyanúgy ketten neveljük a lányomat az édesapjával, ugyanúgy körülöttem vannak a szeretteim és támogatnak. (...) Tényleg nem kívánhatnék többet: mindenem megvan.

Aztán amikor kell, majd betoppan az életembe a szerelem is. Nem hajtom ezt egyáltalán, nekem most pont jó így, de azért hiszem, hogy egyszer eljön az a férfi, akire szükségem van, ha nyitott leszek lelkileg is erre

– idézi a Bors az énekesnőt, aki tehát nem erőlteti a párkeresést, jelenleg lányának szeretne a lehető legjobb édesanyja lenni.