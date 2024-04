Ahogy arról az Index is beszámolt, megérkeztek az első hírek az X-Faktor 2024-es évadáról: a csatorna szerda esti közleménye szerint a tehetségkutató mentorcsapata megújul, a régi csapatból egyedül Gáspár Laci tér majd vissza. Ennek értelmében ByeAlex, Herceg Erika és Puskás-Dallos Péter sem folytatja a műsort.

Utóbbi reggel egy Instagram-oldalán közzétett videóüzenetben beszélt bővebben távozásának okáról.

Furcsa kimondani, de nem lesz X-Faktor… számomra. Az én mentorkodásom véget ért. […] Átadom a stafétabotot, és elindulok egy másik irányba

– kezdte Puskás-Dallos, eközben a háttérből kisfia gügyögése hallatszódott be. Mint mondta, főleg Ábel miatt hozta meg ezt a döntést, hiszen a műsor is egy egész embert igényel, de a családja is, ő pedig szeretné látni, amikor féléves gyermeke először ül fel, áll lábra, és úgy összességében minél többet szeretne vele lenni.

„Köszönöm a sok csodás emléket és legfőképpen azt, hogy megismerhettem a szerelmem, a feleségem, gyermekeim anyját, akivel most életünk legfontosabb feladatát kell teljesítenünk… Rengeteg dolog változott az elmúlt 8 évben, és engem most a családjaim igényelnek: Bogi, Ábel és Mimó, illetve a második családom, a Biebers család” – írta videójához az énekes, akit azért nem kell teljesen nélkülözniük a jövőben sem a tévénézőknek, hiszen műsorvezetőként visszatér még az RTL képernyőire.