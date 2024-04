Csak úgy ragyogott.

Stana Alexandrát legutóbb Marics Peti táncpartnereként láthattuk a Dancing with the Starsban, ahol hétről hétre elképesztő produkciókkal kápráztatták el a nézőket. A kettőjük közti összhang oly mértékben megvolt, hogy sokan mér azt feltételezték, egy párt alkotnak, de Stana tisztázta: a ValMar énekesével csak nagyon közeli barátságot ápolnak. A táncosnő nemrég őszintén beszélt arról, hogy 2024-ben inkább a szinglik táborát erősíti, és szeretne csak saját magára koncentrálni. Már a Meggyes Dáviddal való kapcsolatát is lezárta, melyről tavaly decemberben derült ki, hogy zátonyra futott.

Most Stana Alexandra a közösségi oldalán osztotta meg, hogy részt vett a Mága Zoltán 50. születésnapja alkalmából szervezet eseményen, aminek az MVM Dome adott helyszínt. A posztolt képen jól látható egy tradicionálisabb ruhában lépett fel többedmagával.

Egy élmény volt a tegnap esti Mága-koncert! Csoda csapat

– írja Instagram-bejegyzésében a táncosnő.