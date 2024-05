Meglehet, nem volt mit felvennie.

Amalaratna Zandile Dlamini, művésznevén Doja Cat mindig is ismert volt extrém stílusáról, különös ruhaválasztásain és tetoválásain rajongói általában már meg sem lepődnek, ám az énekes-rapper minap minden korábbinál messzebbre merészkedett.

A Get Into It című dal előadója azzal döbbentette meg rajongóit, hogy elfelejtett rendes ruhát felvenni. Szoknya és top helyett ugyanis látszólag folpackkal tekert körbe magát, így mutatkozott az utcán. Egy New York-i cipőboltban és a McDonald's-ban is lencsevégre kapták egy ismeretlen férfival.