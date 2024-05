Fotó: Szollár Zsófi / Index Molnár Áron

Molnár Áron az Adom a napom! című műsorban vendégeskedett, ahol Geszti Péter a hatalmas igazságérzetéről kérdezte, ami nem egyszer okozott konfliktust a színész szakmai és magánéletében.

Azt tudatosítanom kell magamban, hogy a pénzügyeimre sokkal jobban oda kell figyelnem. 36 évesen most már azért össze kell szednem magam ilyen téren. De az van, hogy a pénznél mindig előbbre való volt számomra a gerinc. Soha nem határoztam meg egyetlen egy olyan életfázisomban sem, hogy inkább szemet hunyok és elvállalom. Lásd A mi kis falunk története, amikor Kapitány Ivánnal rúgtuk össze a port...

– fogalmazott Molnár, aki a sorozat forgatásakor tíz kollégájával jobb munkakörülményeket, kiszámítható gyártási tervet, valamint szeparált mosdót és öltözőhelyiségeket kértek. Végül a többiek kihátráltak ebből, ezért inkább távozott a produkcióból.

„Sok helyzetben vagyok vörös posztó – ismerte be a színész, aki egy sztárboxos konfliktusáról is bővebben mesélt. – „Ez még mindig egy tanulófázis: 36 éves vagyok, én is tanulom, hogyan és miképpen kell az igazságérzetet jól kamatoztatni. A Sztárboxban volt egy olyan helyzet, amikor sok olyan kiszólás ütötte meg a fülem az ottani műsorvezetők körében, ami nagyon soviniszta volt.

Nagyon bántotta a fülemet, szexista megjegyzések voltak a nőkre. Hazamentem, felháborodva írtam erről egy posztot és kiraktam. Felhívott a producer, és azt mondta a legnagyobb barátsággal, hogy »Áron, miért nem hívtál föl, és mondtad el? Akkor változtatunk a műsor tematikáján«

És tudod, hogy miért nem, Péter? Mert nem ebből jövök, nem ebben szocializálódtam, hanem abban, hogy amint van egy támadás, bumm, azt nyilvánossá kell tenni. Ez tanulópénz volt” – jelentette ki a színész.