A legjobbat akarja nyújtani fizikálisan és mentálisan egyaránt.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Ahogy arról az Indexen is írtunk, hamarosan az RTL képernyőjén követhetik nyomon a nézők a Fort Boyard – Az erőd című kalandjátékot. A produkció forgatása jövő héten indul Franciaországban, ahol a játékosok a Fort Boyard nevű erődben berendezett „vidámparkban” logikai, ügyességi, erőnléti és egyéb extrém játékokban küzdenek majd egymással. A benne részt vevő celebek listáján szerepel Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella is, aki a Dancing with the Stars után ismét egyedül vág neki a kalandnak. Most az RTL kamerájának elmondta, miért döntött úgy, hogy vállalja a szereplést.

Nekem nagyon-nagyon tetszik az egész feelingje a játéknak. Régóta szeretném magamat megmutatni egy ügyességi műsorban is; hogy nemcsak szép tudok lenni, szép sminkben, szép hajjal, szép ruhában, vonulni vagy fotózásokon megjelenni, hanem igenis egy ügyességi, erőnléti feladatban is oda tudom tenni magamat

– magyarázta Hunyadi, aki azt is elárulta, hogyan készül fel a műsor kihívásaira.

Szeretném tényleg a maximumot nyújtani, úgyhogy heti négyszer-ötször járok súlyzós edzésre személyi edzővel. Készülök nagyon a műsorra, emellett mentálisan is próbálom magam stabilizálni, erősíteni, hogy semmi olyan ne legyen, ami hátráltatni tud engem fizikálisan vagy mentálisan.

– tette hozzá.