Tartott attól, hogy kétgyermekes édesanyaként nehéz dolga lesz.

Szerdán derült ki, hogy kik lesznek aSztárboxidei évadának női versenyzői . Többek között Tóth-Hódi Pamela is vállalta a felkérést, aki nem tagadja, kicsit tartott attól, hogy kétgyermekes édesanyaként nehezebb dolga lesz, az edzés ráadásul nem képezte mindig mindennapjai szerves részét. Mint kiderült, a híresség végül annyira eltökélt lett, hogy még nyaralás alatt is futni ment.

Az influenszer az elmúlt hónapok történéseiről így mesélt a közösségi oldalán:

„Tudtam, hogy 2 gyermekes anyukaként nekem edzés után következik az újabb és újabb edzés itthon. Mindig mindenben ők az elsők, és rettegtem attól, hogy 100%-ban kizökkenek a megszokott életemből. Főleg, ha sportról van szó... Soha nem volt fixen az életem része, éppen ezért ez most egy óriási kihívás számomra. Bence nagy igazságot mondott, amikor mindenemet fájlaltam: »Szercsó 35 évesen felkeltél a kanapéról és elmentél egy profi edzésre!« És milyen igaza volt, végülis csak 3 hónap kellett ahhoz hogy ne érezzek már izomlázat” – mesélte követőinek Hódi Pamela, akinek a jobb térde és a bal válla, valamint a háta és a bal kezének ujjai is fájni kezdtek, ezért orvoshoz fordult.

Az elmúlt közel 4 hónap, heti 5 edzés egy olyan biztos ponttá vált az életemben. amin még magam is meglepődök. Annyira erős lett bennem az érzés az iránt, hogy nyertes legyek, hogy képes vagyok nyaralás alatt futni, képes vagyok hétvégén is edzeni képes vagyok a kitűzött célomat előtérbe helyezni. Mert ez most rólam szól.

Minden napom a családom körül forog, legyen nekik főtt étel, legyen itthon tisztaság, minőségi időt töltsek velük, és közben az influenszer munkáimat is időre elvégezzem, de a Sztárbox felnyitotta a szemem, hogy igenis lehetek én is első pár hónapig. Tényleg azt kell mondjam, óriási mázli hogy Bence, a nagyszülők és a bölcsi segítségével megtudom oldani Via felügyeletét,

Natkó pedig elkezdte a boxot így ő jön velem

– árulta el az édesanya, hozzátéve, baromi nagy feladat a makacssága leküzdése a felkészülés alatt. Túl van már a ringből zokogva kimászáson, az edzés utáni pityergésen és a könnybe lábadt szemmel való edzésen is, de úgy véli, sokat fejlődött.

„A kezdetekhez képest óriási a fejlődésem, ami iszonyatosan motivál, de fejben és állóképességben még mindig erősítenem kell. Simán lehet, örök elégedetlen leszek magammal szemben” – árulta elkövetőinek az influenszer, aki lapozható bejegyzésben, amely ide kattintva érhető el, több képpel is dokumentálta eddigi felkészülését.