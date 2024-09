Rúzsa Magdi szerint sanszos, hogy a 21 éves sepsiszentgyörgyi lány nyeri meg a tehetségkutatót.

Vasárnap este 12 év kihagyás után újra műsorra tűzték a Megasztárt, melynek első adásában többek között Schobert Norbi és Rubint Réka nagyfia, ifj. Schobert Norbi is megjelent, akinek nem titkoltan nagy vágya, hogy kitörjön a fitneszházaspár árnyékából. A tehetségkutató műsorban azonban nem csupán a Magyar Honvédség tartalékos katonái közé csatlakozó fiatal kavart nagy port, hanem olyan ígéretes tehetségek is, mint például egy 21 éves sepsiszentgyörgyi lány, Tóth Abigél Evelin, aki azért jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, mert egy bántalmazó kapcsolatból kilépve be szeretné bizonyítani, hogy ő is értékes.

Tóth Abigélt a produkciója végén a zsűri és a közönség állva tapsolta, sőt: Rúzsa Magdi arról is beszélt, hogy úgy érzi, megtalálta a Megasztár hetedik évadának győztesét, aki könnyeit törölgetve hallgatott meg.

„Igazából nem ez az első alkalom, hogy jelentkeztem egy tehetségkutató műsorba, de annak idején még nagyon fiatal voltam, 13 éves lehettem, és a korom miatt nem juttattak tovább. Azóta sok mindenen keresztül mentem, és úgy éreztem, most jött el újra az ideje, hogy belevágjak. Rúzsa Magditól féltem leginkább, ő nagyon szúrós szemmel ítéli meg a versenyzőket, de mikor énekelni kezdtem, láttam rajta, hogy megnyugodott a lelke” – árulta el a Borsnak Tóth, aki jelenleg egy szepsiszentgyörgyi outletben dolgozik.

Videókat, képeket készítek, népszerűsítem a boltot, ha kell, a kasszába is beállok. Viszont a Megasztár miatt felmondtam a munkahelyemen, mindent feladok, hogy az álmomat kövessem.

Ebben a szüleim is partnerek: mikor otthon elmondtam, hogy jelentkeznék, apukám ennyit mondott: na, pakolj, megyünk! Nagyon fiatalosak a szüleim, a legjobb barátaimként tekintek rájuk. A két kezem összeteszem, hogy ilyen szüleim vannak” – fogalmazott a fiatal lány, hozzátéve, szülei megígérték neki, hogy ha eljut a döntőig, azonnal magukra tetováltatják, hogy „Megasztár 2024!”.