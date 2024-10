Még a menyasszonyi ruhájában pózolt az énekessel.

Cinthya Dictator szeptember 8-án két év jegyben járás után kötötte össze életét szerelmével, Molnár Tamással, ráadásul nem is akárhol, hanem az Egyesült Államokban. A Las Vegas-i esküvőről a fotográfus, aki tavaly az ötvösvizsgát is letette, több felvételt is mutatott már az Instagram-oldalán, melyek alapján le sem tagadhatná boldogságát, ám mint kiderült, az a bizonyos szeptemberi nap nem csupán a házasságkötés miatt volt olyan különleges.

A fotóművész ugyanis éppen azon a napon találkozhatott példaképével, Marilyn Mansonnal.

2024. szeptember 8. életem egyik legszebb napja volt. Las Vegasban, Little White Wedding Chapelben házasodtunk össze, és még aznap délután részt vettem Marilyn Manson meet & greet eseményen majd este egy koncerten

– kezdte Cinthya Dictator a mesélést a lapozható bejegyzésében. Mint írta, 8 éves volt, amikor először látta a The Dope Show videóklipet az MTV-n, melynek hatására festeni kezdett. Mansontól állítása szerint sokat tanult:

„Ráébresztett, hogy nem kell megfelelnem másoknak ahhoz, hogy boldog legyek, és hogy a különlegesség nem hátrány, hanem előny. Megtanított arra is, hogy a szomorúságot nem kell elrejteni, hanem fel lehet használni alkotásra. Hogy az alkotásban lehetünk gátlástalanok és a szégyen érzést el kell kerülni. És a rút is lehet esztétikus! Nem kell szépnek lenni ahhoz, hogy jó legyél és a konvenciók megb*szhatják. Azóta természetesen megtaláltam a saját identitásom, de soha nem fogom elfelejteni, amit adott nekem.”

Cinthya Dictator az esküvője kapcsán is megosztott néhány gondolatot: