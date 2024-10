Michele Morrone, akit a netflixes 365 nap-filmek sztárjaként és a Hell Energy reklámarcaként ismerhettünk meg, újabb izgalmas szerepben tűnik fel. Ezúttal a kétszeres Oscar-díjas Anthony Hopkinsszal játszik együtt a Maserati: The Brothers című életrajzi filmben, amely a híres testvérpár életét és autóipari karrierjét dolgozza fel.

Morrone Alfieri Maserati karakterét kelti életre, aki testvéreivel közösen alapította meg az olasz luxusautó-márkát 1914-ben, Anthony Hopkins pedig a Maserati testvérek egyik olasz pénzügyi támogatóját alakítja. A film rendezője Bobby Moresco, aki korábban a Lamborghini: A férfi a legenda mögött című filmet is készítette, és ezúttal is egy autóversenyekkel és családi viszályokkal teli történetet hoz a vászonra. A forgatások Olaszországban, Bologna városában zajlanak, amely a Maserati márkabölcsője.

Az alkotás nem csupán az autógyártó család felemelkedését mutatja be, hanem azt is, hogy milyen emberi drámák és küzdelmek álltak a sikerük mögött. Ez a szerep újabb mérföldkő lehet Morrone számára, aki Anthony Hopkins oldalán bizonyíthatja, hogy komolyabb drámai szerepekben is megállja a helyét. A Maserati: The Brothers premierjét 2025-re tervezik.