A sokunokás Vali mama mindenki nagy örömére „befőzte magát” a versenybe.

A Konyhafőnök új évadának első részében G.w.M, azaz Varga Márk édesanyja, Varga Valéria is meghódította a konyhát. Az egyébként Németországban élő 46 éves nő kétfajta étellel is készült, hogy lenyűgözze a zsűrit, vagyis Fördős Zét, Rácz Jenőt, Tóth Szilárdot és Kaszás Kornélt, ám idő szűkében nem tudott mindent a tervei szerint elkészíteni, sőt: Fördős Zét meg is kérte arra, hogy segítsen neki az indukciós főzőlappal, mert nem igazán értett hozzá.

Nagyon szeretném megnyerni ezt a versenyt. Egy részét adományokra szánnám, a másik részéből pedig hazaköltöznék a családomhoz.

– árulta el Vali mama, aki 14 év él Németországban. Mint azt külön kiemelte, a főzésénél szeretett menye, Kulcsár Edina is ott volt és szurkolt, pedig csupán két nappal a felvétel előtt hozta világra negyedik gyermekét, Diont. A kisfiú idén augusztus 8-án született, császármetszés útján.

Annyira jólesett az, hogy kétnapos baba mellől eljött a menyem, Edina, és támogatott. Ez nekem nagyon sokat jelent!

– örvendezett a 46 éves nő, aki a zsűrinek egy kötény reményében azt is elárulta: A Konyhafőnök kedvéért németországi üzletét, pontosabban házhozszállításos éttermét is bezárta. Valériának végül az értékeléskor csak Rácz Jenő nem mondott igent, mondván, nagy hiba volt, hogy a négyszeres nagymama nem kóstolt főzés közben.

G.w.M mindenesetre jó véleménnyel van anyja főztjéről.

Nagyon tud főz, ahogy mi mondjuk: »nagyon dzsanesz«. Minden álma volt igazából, és tényleg, nonstop a konyhában van

– dicsérte fiatal anyukáját a rapper a Fókusz riportjában.