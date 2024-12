Tetőfokára hág a feszültség a főzőshow kedd esti adásában.

A Konyhafőnök idei évada nem csupán a sütéssel, főzéssel és a nagy kapkodással járó zajoktól hangos, hanem egyes versenyzők vitájától is. G.w.M édesanyja, Varga Valéria például már többször kikelt magából, a TikTokról is ismert fiatalemberrel, Nagy Dave-vel hamar kiütközött köztük a feszültség, de a „buliba” időnként Gerzsenyi Flóra is beszokott szállni.

Vali mama utóbbi versenyzővel, Flórával kap csak igazán hajba a kedd esti adás beharangozójának tanúsága szerint, miután felkapja a vizet azon, hogy Valéria nem áll helyt konyhafőnökként. A két nő között olyan heves vita robban ki emiatt a középdöntőben, hogy nemcsak Dave borul ki a folyamatos üvöltéstől, de mentoruk is. Rácz Jenő megelégelve a két versenyző viselkedését, mindenkit csendre int a kóstolás előtt. A Michelin-csillagos azt is felajánlja a sokunokás Vali mamának, hogy akár fel is adhatja a versenyt.