Férjével a magánéletüket nem tervezik, hanem spontán élnek.

Marsi Anikó és férje, Gyarmati Gábor boldogabbnak érzik magukat egymás mellett, mint valaha, néhány hónappal ezelőtt pedig már a második házassági évfordulójukat ünnepelhették. A Tények műsorvezetőjének kapcsolatát előző házasságából született gyermekei sem ellenezték, sőt: úgy tudni, hamar elfogadták a férfit.

„Szerintem tudták, hogy én párosan szeretem élni az életemet . De viccet félretéve, szurkoltak a boldogságomnak. Szeptemberben ünnepeltük a második házassági évfordulónkat Gáborral és

köszönöm, jól érzem magam, szeretek és szeretve vagyok. Gáborral a magánéletünket nem tervezzük, spontán éljük a mindennapokat. Hagyjuk, hogy minden megtörténjen, az érzelmeink irányítanak, ez a házasságom nem olyan kiszámítható, mint amilyen az előző volt.

Persze az élethelyzet és a férj is más. Reggel soha nem tudom mi lesz az ebéd vagy a vacsora. A legjobb az, amikor Gábor kitalálja helyettem, sőt, ha el is készíti. Természetesen nem főz jobban, mint én, bár én rutinból, pikk-pakk főzök, ő inkább megtervezetten, komoly előkészületekkel ugrik neki még az egyszerűbb ételeknek is. De ahogyan én segítek neki a lakás- vagy bútorfelújításoknál, ő ugyanígy kiveszi a részét az otthoni teendőkből, porszívózik, még vasal is” – mondta el aznlc.hu-nak a tévés.

Mint ismert, Marsi Anikó és első férje, Palik László 16 együtt töltött év után, 2021-ben tudatták a nyilvánossággal, hogy elválnak, de máig jó kapcsolatot ápolnak. Marsi 2022-ben aztán újra házasságot kötött. Úgy tudni, a tévést Gyarmati Gáborral a mozgás szeretete hozta össze: az első közös randijukon is futott a férjével, amikor a Normafánál találkoztak.