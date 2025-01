Ördög Nóra 2025-öt Costa Ricán köszöntötte a családjával, igaz, hét órával később koccintottak éjfélkor, mint Magyarországon tették volna. A műsorvezetőnő az Instagramra posztolt bejegyzéseinek tanúsága szerint azóta is a közép-amerikai országban tartózkodik, élményeikről több videó és fotó készült a követői nagy örömére. Éppen a követői voltak azok is, akik a tévésnek jelezték: az egykori szépségkirálynő, Dobó Ági és családja is Costa Ricán tartózkodik.

Az exszépségkirálynő tavaly októberben tudatta, hogy külföldön kezdtek új életet, ám azt, hogy választásuk Costa Ricára esett, csak később közölte. Dobó Ági és építési vállalkozó férje, Kis Csaba évek óta keresték a megfelelő országot, ahol megállapodhatnak. Terveik szerint egy évet biztosan eltöltenek Costa Ricán két közös kisfiukkal, Benedikttel és Nataniellel, akiknek nyelvtanulását is segíteni kívánták a költözéssel.

Az elmúlt napokban mindketten rengeteg üzenetet kaptunk, hogy vajon tudjuk-e, hogy éppen mind Costa Ricán vagyunk... Megnyugtatásul: igen, tudtunk róla és természetesen össze is futottunk az óceánparton

– írta ki az Instagramra Ördög Nóra, aki szó szerint összefutott az óceánparton Dobó Ágival, amelyet videóra is vettek. A lassított felvétel, amely szinte a Baywatchot idézi, nagy sikert aratott a követők körében.