Fáklyával a kezében bukott el a megnyitón - Cortina d'Ampezzo, 1956

Amikor az első tévében is látható olimpiai megnyitón a gyorskorcsolyázó Guido Caroli kezében a lánggal elbotlott, rossz előjel is lehetett volna a Cortina d'Ampezzó-i olimpia számára. Azonban a Dolomitok között fekvő olasz városka kiváló helyszínekkel nagyszerű olimpiát rendezett, amelynek legnagyobb sztárja az osztrák Toni Sailer lett, aki mindhárom alpesisí-számban győzni tudott. A Szovjetunió már első szereplésekor az éremtáblázat élén végzett, a másik tábor azonban azzal igyekezett kisebbíteni a sikerek értékét, hogy a szovjet sportolókat egy embertelen gépezet arctalan szereplőinek állították be. A tomboló hidegháború kétségtelenül éreztette hatását, de nem nyomta rá a bélyegét az olimpiára, ahogy a Cortinát még nem is régen birtokló osztrákok dühe és a szokatlanul enyhe időjárás sem.