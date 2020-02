A gyűlölködők csak még erősebbé teszik a darts-vb sztárját

Az egyik legizgalmasabb vb lehet az idei, ahol a szurkolók nagy kedvence is elbúcsúzik.

A 11. kiemeltet is legyőzte az angol nő, újabb történelmi győzelmet ért el.

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Minden kis gyűlölet arra késztet, hogy még jobb és jobb legyek, és megmutassam a gyűlölködőknek, hogy tévednek

- ezt Fallon Sherrock, a PDC-dartsvilágbajnokságon először meccset nyerő női dartsjátékos mondta a Guardiannak adott interjújában. A 25 éves, korábban inkább csak a dartskörökben ismert játékos hirtelen nemzetközileg is ismert sztár lett, miután a világbajnokság első fordulóján 3-2-re legyőzte Ted Evettset.

A meccs után a teniszlegenda Billie Jean Kingtől, és a Szex és New York sorozat főszereplőjétől, Sarah Jessica Parkertől is kapott gratuláló üzeneteket, amit nem is igazán akarta elhinni. „Én csak egy átlagos lány vagyok Milton Keynesből, akikkel nem fordul elő ilyesmi” – mondta Sherrock, aki ennek ellenére igyekezett a következő meccsére összpontosítani. Ez azonban nem volt olyan egyszerű. Az őt hirtelen körülvevő felhajtást jól mutatta, hogy másnap már a legnépszerűbb angol reggeli tévéműsorban, a Good Morning Britainben volt vendég, ahol nem túl gyakran fordulnak meg dartsosok.

Sherrockot néhány éve még rendszeresen sértegették az interneten, erről is beszélt. Öt éve, fia születése után nem sokkal súlyosan megbetegedett, vesegyulladása lett, ami miatt felpuffadt az arca. A betegségből csak lassan gyógyult ki, azonban a dartsozást így sem hagyta abba. A 2017-es BDO-dartsvilágbajnokság alatt többen is támadták a külseje miatt, és hogy egyáltalán miért játszik a férfiak ellen.

Erősebb emberré, és még eltökéltebbé váltam ettől. Nem tudom, hogy akkor is ilyen erős lennék-e, ha nem kaptam volna ennyi gyűlöletet. Erre volt szükségem, hogy még eltökéltebb legyek

– véli Sherrock, aki régebben az ilyen üzenetekből merített erőt.

A decemberi világbajnokság második fordulóban még nagyobb szenzációt kellett, amikor a sokkal esélyesebbnek tartott Mensur Suljovicot is legyőzte. „Nagy kiváltság volt a világranglista 11. helyezettjével játszani, akit annyiszor láttam már a TV-ben. Amikor a higgadtabb kiszállózásomnak köszönhetően őt is sikerült legyőznöm, azt nem akartam elhinni. Az a meccs még intenzívebb volt, mint az első, ami elég hihetetlenül hangzik, de a szurkolók még inkább támogattak. Érezni lehetett a feszültséget a levegőben, fantasztikus érzés volt″

– emlékezett vissza a második körös meccsére, ami osztrák ellenfelének különösen nehéz lehetett, mivel Sherrock újdonsült rajongói közül néhányan kifütyülték őt. Ezt Sherrcok sem tartott túl fairnek, amit szerinte azzal lehetne elkerülni a jövőben, ha a női dartsosok több lehetőséget kapnának a nagy tornákon.

Azt akarom, hogy azért szurkoljanak nekem, mert jó játékos vagyok, és ne csak azért, mert egy esélytelenebb vagyok. e tekintetben egy kicsit változott a helyzet, az emberek már nem csak egy dartsozó nőt, hanem egy rendes dartsost látnak bennem, akinek nem számít a neme.

– mondta Sherrock, akinek a Chris Dobbey elleni, harmadik fordulós meccse jelentette a végállomást a vb-n. A PDC részben már meg is fogadta Sherrock javaslatát, mert első női játékosként meghívták őt a világ 9 legjobb játékosa számára kiírt versenysorozat, a Premier League nottinghami állomására vendég ellenfélnek, és ahol február 13-án Glen Durrant ellen fog játszani.